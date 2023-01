Verão eleva vendas no Litoral Norte em até 30%

A temporada de verão gera um cenário positivo para o comércio no litoral do Rio Grande do Sul. A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) estima que as vendas na região devem ter crescimento de até 15% na comparação com o mesmo período de 2022. Em cidades como Capão da Canoa, uma das maiores da faixa litorânea, já registram aumento de até 30% nas vendas, segundo entidade ligada ao comércio e serviços.

Para a FCDL-RS, o que explica a expectativa de alta é o fim das restrições por conta do arrefecimento da pandemia, que ainda impunha mais proteção e influenciava o fluxo no verão passado, além de questões relacionados à situação econômica do Brasil.

"Existem fatores que devem estimular viagens internas para nossas praias. Um deles é a alta do dólar, que freia o turismo externo e acaba levando mais veranistas ao Litoral. Projeções de hotéis lotados e de dias quentes e propícios a estar na beira da praia devem contribuir para que os gaúchos se voltem mais ao consumo nesse período", avalia o presidente da entidade, Vitor Augusto Koch, em nota.

Bares, restaurantes, supermercados, lojas com vestuário leve, acessórios, calçados e produtos farmacêuticos devem concentrar a maior procura por parte dos consumidores, indica a FCDL-RS.

Algo que não aconteceu ou foi em ritmo mais acanhado em 2022 e voltou nesta temporada é a contratação de trabalhadores temporários. Com a crescimento da procura, os comércios gaúchos devem buscar ampliar suas equipes, que ainda estão reduzidas por conta dos reflexos da pandemia.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Prestadora de Serviços de Capão da Canoa (ACICC), Augusto Cesar Roesler, destaque que o impulso ao comércio na região é dado pela mudança das pessoas para residir no litoral desde o começo da pandemia.

"Muitos acabaram migrando para o Litoral Norte, para destinos como Xangri-Lá, vizinha a Capão, Torres e Tramandaí, e descobriram que têm cidade além do verão. Automaticamente, com a questão do home-office, as pessoas conseguem desfrutar mais o Litoral, mais de suas residências e acabam fixando moradia aqui", elenca o presidente da ACICC.

Os dados preliminares do Censo 2022 reforçam um sensível aumento da população residente. Capão da canoa teve alta de 50% em 12 anos.

Justamente por conta do maior tempo nas casas de veraneio, o setor que mais se destaca na região é o da construção civil, que registra alta de até 80% nas vendas.

"Como as pessoas vieram morar, viram a necessidade de reformar o apartamento ou a casa, pintar o imóvel e instalar um pergolado, por exemplo, e isso fez o consumo aumentar na área de materiais de construção", associa Roesler.

Além do bom cenário atual, o presidente da entidade regional ainda projeta uma alta no comércio local por conta do retorno do evento de shows do Planeta Atlântida, que volta após dois anos, em 3 e 4 de fevereiro.

"As pessoas acabam vindo para o Planeta para trazer os filhos e familiares, o que traz um fluxo grande para Capão e Xangri-Lá", comenta o dirigente da associação.

A expectativa também é positiva para o Carnaval. "A tendência é explodir a questão do consumo", afirma o presidente. Os eventos que geram movimento e renda à região são, primeiro, o Réveillon, depois Carnaval e Planeta Atlântida.