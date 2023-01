Rede gaúcha de farmácias passa a vender até papelaria

O que as pessoas compram em uma farmácia? Remédio? Sim. Xampu, sabonete, cremes? Água, energético, sucos? Sim. Barrinhas de cereal, chocolate e salgadinhos? Sim. E caderno e bloco de anotações e adesivos para lembretes, estilo Post-it? Sim! Uma das maiores farmácias do Sul do Brasil agora vende papelaria.

A coluna Minuto Varejo descobriu a novidade da gôndola da marca ao passar em uma filial da Panvel no bairro Santana, em Porto Alegre. Os itens, com estampas geométricas e bem coloridas, chamam a atenção sobre o balcão de atendimento na área de medicamentos.

"Chegou hoje", disse a atendente Lauren da Silva. "Vamos começar a vender."

A Panvel, segunda maior rede no Estado, larga na frente entre as concorrentes locais e reforça a tendência de que as farmácias são cada vez mais lojas de conveniência que também vendem remédios, maior fonte de ganhos, é claro.

São pelo menos seis itens de papelaria com estampas diferentes, incluindo ainda cartões de felicitações, que passam a compor o mix da rede. Os preços variam de R$ 19,00 a quase R$ 40,00.

E não para por aí. Além dos estreantes, outros no conceito de conveniência já chegaram, como copo térmico e kit costura, da marca própria da rede. Em janeiro, 17 novos estão sendo lançados, segundo o grupo. Chamam a atenção o design, as cores e a praticidade das opções, o que já provoca a vontade da clientela.

"São itens de conveniência, papelaria e acessórios de uso pessoal que se unem à tradicional linha de cuidados com beleza, saúde e bem-estar para oferecer cada vez mais praticidade aos clientes", explica a rede, por nota enviada à coluna.

Em 2022, foram mais de 400 produtos novos de marca própria. Segundo o grupo, a "diversificação amplia a presença da marca na vida das pessoas". A ideia é estar em diversos momentos da jornada, da casa, trabalho, academia a viagens, diz a rede.

“A Panvel é uma marca transversal, presente em diversos momentos e fase da vida dos clientes", reforça a diretora de marketing e produto do grupo, Manuela Cardona, na nota.

Os produtos ficam expostos em prateleiras próximas aos caixas, na saída da loja. Na filial em que a coluna encontrou a papelaria, começa a faltar espaço para tanta variedade de itens.

balanço do terceiro trimestre de 2022 mostrou alta de 10,8% na venda de marca própria frente ao mesmo trimestre de 2021. A fatia do segmento nas vendas do varejo da rede (a Panvel tem braço de distribuição) chegou a 6,5%.

As linhas Panvel Casa e Panvel Acessórios tiveram crescimento de 77,5% e 52,6%, respectivamente, no terceiro trimestre. No segmento de beleza, maquiagem teve alta de 51,5% e a de cuidados com o rosto, de 31%. A vertente vegana das linhas avançou 203,1%, segundo os dados do balanço.