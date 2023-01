Grupo gastronômico terá novo formato de venda de café e complexo no 4º Distrito

Um dos maiores grupos de gastronomia em Porto Alegre prepara novidades que envolvem expansão de marcas, novo modelo de ponto de venda e um complexo no Quatro Distrito, zona emergente para empreendimentos e ex-polo industrial de Porto Alegre.

A família do Grupo Press, dono das marcas Press Café, Presstisserie, Bah!, A Cantina do Press, Press Restaurante, Press do Cais e Ô Xiss vai aumentar em 2023.

A expansão, segundo a CEO do grupo, Carla Tellini, começa com a nova unidade do fast-food Ô Xiss, desta vez no bairro Bom Fim, pertinho do supermercado Zaffari, na rua Fernandes Vieira. Além disso, o ano terá a estreia da franquia do Ô Xiss, executando plano que já havia sido anunciado em 2022.

Outro movimento será feito com o lançamento do Press to Go, rendendo-se à onda das vending machines, diz o grupo, que estreará novo formato de venda de seus produtos, puxado pelos cafés.

Mas a maior novidade virá mesmo com um “projeto grande” no segundo semestre, adianta Carla à coluna Minuto Varejo. Mas detalhes, diz a empresária, somente mais à frente.