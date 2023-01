Conteúdos que mais atraíram os leitores:

1. Rede nacional de eletrodomésticos fecha megaloja em shopping de Porto Alegre. Varejista atuou 20 anos no empreendimento

2. Zaffari estampa data de abertura de loja em ex-ponto do Nacional. Unidade foi a primeira e única que o grupo abriu em 2022

3. Havan avança na construção da próxima megaloja que vai abrir no RS. Rede catarinense tem ainda obras em Bagé, na Campanha

4. Comercial Zaffari ergue novo atacarejo Stok Center no RS. Grupo de Passo Fundo chegou a 24 filiais, dobrando de tamanho no modelo

5. Asun compra quatro lojas do Carrefour no Rio Grande do Sul. Unidades eram do grupo BIG e foram vendidas pela rede francesa por decisão do Cade

6. Zaffari está demolindo casas vizinhas a supermercado na Zona Sul. Por quê? Maior rede de varejo de alimentação do RS vai ampliar estacionamento da loja

7. Rede abre supermercado em antiga fábrica de alumínio em Porto Alegre. Unidade da Unisuper, no Quarto Distrito, teve investimento de R$ 6,8 milhões

8. Zaffari reserva espaço para futuro supermercado em shopping em Porto Alegre. Empreendimento faz parte de expansão do Moinhos Shopping, em Porto Alegre

9. Quais são e onde ficam as 4 lojas que o Asun comprou do Carrefour. As unidades ficam em Gravataí, Santa Maria e Viamão

10. Maior concessionária GM no RS compra concorrente em Porto Alegre. Grupo passa a ter 40% do mercado gaúcho da marca e mais de 70% em Porto Alegre