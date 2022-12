Como lojas e supermercados vão funcionar na véspera e no Natal

Com o Natal este ano em fim de semana, lojas de rua e shopping centers terão operação diferenciada na véspera do dia 25. Em Porto Alegre, os shoppings fecharão mais cedo, às 18h no sábado (24), quanto as lojas de rua podem abrir até as 19h, segundo o Sindilojas-POA. Supermercados também vão ter esquema especial.

Nesta sexta-feira (23), os estabelecimentos podem funcionar até as 24h na Capital, mas as empresas deve fornecer transporte, caso não haja disponibilidade de ônibus público para o deslocamento do local de trabalho até a residência do empregado, avisa o sindicato patronal.

Os horários são regulados pela Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) e por Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) firmados entre o sindicato patronal e o Sindicato dos Comerciários.

No domingo (25), os empreendimentos fecham. Podem abrir pontos que tenham regras específicas firmadas em acordo coletivo de trabalho.

O Pop Center, no Centro Histórico, informa vai abrir das 9h às 16h na véspera de Natal.

Em Gravataí, o comércio poderá funcionar até as 19h30min no sábado. Em Novo Hamburgo, o I Fashion Outlet vai das 9h às 18h.

Em Caxias do Sul, o Shopping Villagio abre até as 23h nesta sexta-feira e das 10h às 18h no sábado. Domingo fica fechado, mas restaurantes têm operação facultativa.

Em Passo Fundo, o Shopping Bella Città vai abrir das 9h às 18h na véspera da data.

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) esclarece que na véspera não há limite de horário para focar aberto. Cada rede e ponto define o fechamento no Estado. Normalmente, as lojas ficam abertas até as 20h.

No domingo, supermercados não abrem, salvo eventual acordo que permita a operação, observa a Agas.

O Zaffari, maior grupo do setor gaúcho, opera no Rio Grande do Sul e em São Paulo até as 20h. O Zaffari e o Bourbon Passo Fundo fecham às 19h. O Bourbon Novo Hamburgo vai até as 19h30min. No Natal, as unidades não vão abrir.