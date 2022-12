Quais são os presentes mais desejados às vésperas do Natal?

Vai comprar presente, mas ainda não resolveu o que vai ser? O comércio de Porto Alegre prevê maior movimento nas lojas nestes dias que antecedem o Natal. O Sindilojas-POA espera que a data, a principal do varejo, gere receita de R$ 549 milhões. Para identificar as preferências do que as pessoas gostariam de ganhar, o sindicato fez uma sondagem sobre intenção de consumidores.

Vestido liderou a escolha entre as mulheres, com 7,6% das indicações, e bermuda, entre os homens, com 7,5%.

O movimento que vinha sendo verificado em shopping centers e ruas eram mais de fluxo de consumidores olhando do que fazendo gastos efetivos, indicaram lojistas. A conversão é esperada para a reta final, dizem entidades do setor no Estado.

O Núcleo de Pesquisa do sindicato lojista apurou que blusa (6,7%), maquiagem (6,7%), perfume (6,3%) e sandália (5,8%). Com menos indicações do público feminino, estão ainda celular, bolsa, viagem, creme para rosto e biquini.

Já o segmento masculino espera livro (6,5%), tênis (6,5%), celular (6,5%) e camiseta (5%). Também estão na lista fone de ouvido, perfume, camisa de futebol, calça e carteira.

O tíquete médio para gastar com presentes deve ficar em R$ 184,00, 7% acima do ano passado, considerando a inflação do período, diz o núcleo do Sindilojas-POA. Quase 40% dos entrevistados disse que pretendem gastar mais do que em 2021, e 29% devem manter o valor anterior.

Já 55,7% dos entrevistados apontaram que o preço vai pesar mais na hora de gastar, depois vêm gosto do presenteado e qualidade do produto.

As lojas de rua ainda despontam na preferência das pessoas, já que quase 60% vai resolver a compra nestes pontos. Shoppings são apontados por quase 47% dos ouvidos. Cada vez mais pessoas também escolhem o que comprar pelos canais online, pulando de 26,6%, em 2021, para 31,1% neste ano. "Já 74,3% dos ouvidos afirmam que vão usar o aplicativo da loja para comprar", assinala o Sindlojas-POA.