Panvel espera alta de 25% nas vendas de marca própria no Natal

A linha de frente de marca própria da segunda maior rede de farmácias do Rio Grande do Sul é aposta para alavancar as vendas de fim de ano. A Panvel espera alta de 25% na receita com os produtos, que vêm com opções especiais para o Natal, informa a rede gaúcha em nota à coluna Minuto Varejo.

São 24 kits exclusivos para a data com edição limitada. Um atrativo é a diversidade de preços, que vão de R$ 10,99 a R$ 129,90.

O segmento de marcas próprias teve 370 lançamentos até começo de dezembro. O ano deve fechar com 420 produtos novos no portfólio, projeta a rede.

O último balanço do grupo Panvel, do terceiro trimestre de 2022, veio com alta de 10,8% na comercialização de marca própria frente ao mesmo trimestre de 2021. A fatia do segmento nas vendas do varejo da rede chegou a 6,5%.

Se o recorte for Higiene e Beleza (HB), "a marca própria alcançou uma representatividade de 18,9%", segundo o balanço. Se não for considerada a venda de máscaras - que não manteve o ritmo do período mais pesado da pandemia -, o avanço foi de 25,8%, respondendo por 18,9% das vendas de HB.

No portfólio, não são apenas itens ligados ao uso pessoal que ganham espaço. As linhas Panvel Casa e Panvel Acessórios, que ampliam o mix e alcance da marca própria, tiveram crescimento de 77,5% e 52,6%, respectivamente, no terceiro trimestre.

No segmento de beleza, as linhas de maquiagem tiveram alta de 51,5% nas vendas e a de cuidados com o rosto, de 31%. A aposta vegana da rede avançou 203,1%, segundo os dados do balanço.