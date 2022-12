Pregão do Mercado Público tem ágio de quase 4.000% por lojas

Duas bancas que eram as mais valorizadas no pregão do Mercado Público de Porto Alegre tiveram ágio de quase 4.000% sobre o preço inicial definido pelo município. Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, a disputa ultrapassou R$ 1,6 milhão.

Dez espaços, entre bancas e lojas, entraram na licitação das outorgas para exploração por prazo indeterminado. A oficialização dos lances vencedores depende da regularidade na documentação e de prazo para recurso.

A banca A-B no quadrante I, com 95,87 metros quadrados, tinha valor inicial de R$ 13.156,00 e recebeu oferta de R$ 527 mil, 3.905% acima do mínimo, o maior do certame. A loja-13-15, no mesmo quadrante e com 96,62 metros quadrados, que valia pelo menos R$ 12.632,00, chegou a R$ 480 mil, ágio de 3.699%.

A loja 39 teve oferta de mais de R$ 215 mil, 3.411% acima do mínimo de R$ 6.122,00. A loja 56-58 teve o quarto maior valor, de R$ 111 mil, alta de 2.321% sobre os R$ 4.584,00 iniciais. O valor mais baixo foi de R$ 6.330,00 para uma loja no segundo piso, avaliada em R$ 2.311,00. Todos os espaços tiveram oferta.

A disputa em ambiente eletrônico ocorreu das 9h às 11h desta segunda-feira (19). Foi a primeira licitação em mais de 20 anos para definir novos ocupantes do complexo com 153 anos de história. "Tivemos um excelente resultado. Temos certeza de que os vencedores irão trazer ainda mais serviços e produtos qualificados", comentou, em nota, o secretário de Desenvolvimento, Vicente Perrone.

Segundo a secretaria, os concorrentes que ofereceram maior preço ainda estão passando por verificação da habilitação. "Caso não atendam ao exigido no edital, serão chamados os próximos colocados", informa a pasta, em nota.

Os valores arrecadados com as outorgas vão parao Fundo Municipal do Patrimônio, que substituiu o Funmercado. Os recursos são usados em reformas e melhorias do complexo. O aluguel ou outorga mensal também é canalizado para o fundo. Além disso, os ocupantes pagam condomínio desde abril deste ano, dinheiro que custeia despesas do dia a dia, desde limpeza, vigilância e manutenções de áreas comuns.

Após o exame da documentação, é feita uma declaração provisória do vencedor. O passo seguinte é abrir prazo para recursos. Se não tiverem questionamentos sobre os vencedores ou após eventual mudança de ganhador, haverá a homologação do resultado.

As empresas vencedoras pagam a outorga inicial, para depois assinarem o Termo de Permissão de Uso (TPU). Depois disso, o prazo é de até 90 dias para começar a operar no espaço. Nesse período, o futuro operador já pagará aluguel e condomínio.

Por mês, ingressam cerca de R$ 430 mil das outorgas e R$ 250 mil de condomínio. A gestão do patrimônio do empreendimento está com a Secretaria de Administração desde fim de outubro.

Pelos dados da execução orçamentária da Secretaria da Fazenda, o antigo Funmercado (nome que continua a ser usado no site da pasta) tinha orçamento de R$ 3.565.76 em 2022 - a previsão chegou a ser de R$ 5,07 milhões, como consta na tabela.

Até novembro, haviam sido empenhados para gasto R$ 2.580.617,96. O saldo era de R$ 985.145,83 até o mês passado.

Em meio à licitação das áreas, outra frente relacionada ao uso do prédio envolve a reforma do telhado que será antecipada. Inundação durante temporal na semana passada acendeu o alerta sobre a precariedade da cobertura na parte voltada ao Largo Glênio Peres. Algumas lojas do pregão ficam neste setor.

Vistoria técnica nas instalações já foi feita, indicando as medidas a serem tomadas, além do cálculo dos custos das obras. Segundo a Administração, o processo deve ser de contratação emergencial, que costuma ter prazos mais curtos, devido à urgência do problema. A liberação aguarda análise da Secretaria Municipal da Fazenda, responsável pelo aval dos recursos, cuja fonte será o fundo do patrimônio.