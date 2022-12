Guia apresenta alimentos e bebidas únicos no RS

O Guia de Sabores Únicos do Rio Grande do Sul que traz uma seleção única de alimentos e bebidas produzidos por marcas locais gaúchas e com muita pegada autoral já está na rua. A iniciativa inédita que reúne 50 marcas, que vão de pesto com pinhão, doce de leite com flor de sal, salame com figo, vinhos únicos e um banquete de produtos, é liderada pelo Sebrae-RS e foi resultado de uma seleção criteriosa de produtos de diversas regiões gaúchas.