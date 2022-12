Que tal fazer um rancho com o dono do super? Foi o que a coluna fez. O CEO do Asun, Antonio Ortiz Romacho (foto), topou apresentar a nova loja da rede, que surgiu da transformação do Nacional (ex-Big e ex-Carrefour) em Gravataí, uma das quatro lojas compradas do Carrefour. Outras unidades já abertas ficam em Gravataí e Santa Maria (ex-Maxxi Atacado agora Leve Mais Atacado). Assista ao vídeo pelo QR Code.

O Guia de Sabores Únicos do RS, com uma seleção exclusiva de alimentos e bebidas (A&B) de marcas locais gaúchas e com pegada autoral, já está no ar. A iniciativa inédita com 50 fabricantes de produtos como pesto com pinhão, doce de leite com flor de sal e salame com figo, foi coordenada pelo especialista em A&B do Sebrae-RS, Roger Klafke (foto). Assista ao vídeo pelo QR Code e fique por dentro deste banquete.