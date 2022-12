>> Informação que a coluna já tinha lançado em novembro, a abertura de operações de marcas esportivas internacionais teve dose dupla no I Fashion Outlet Novo Hamburgo, do grupo Iguatemi. A NBA Store, loja oficial da NBA no Brasil, especializada em produtos da liga de basquete mais valorizada do mundo, e a Puma, grife alemã especializada em artigos esportivos, incluindo calçados, vestuário e acessórios, acabam de abrir. O cardápio se completa com a cafeteria minimalista The Coffee.

>> A Casa do Papel chegou a 23 lojas com a primeira filial na Zona Sul de Porto Alegre, 14ª da papelaria na Capital. A 15ª unidade porto-alegrense será na avenida Cavalhada, em 2023. A rede tem ainda seis lojas na Região Metropolitana, duas na Serra e uma no Vale do Rio Pardo.

>> A Piccadilly, marca de calçados conforto, chegou a 28 franquias no Brasil, meta antecipada pela coluna, dobrando de tamanho em um ano. No Exterior, a gaúcha alcançou 12 lojas licenciadas: as mais recentes são a primeira em Lima, no Peru, e a segunda em Punta Cana, na República Dominicana.

>> Outro nome de calçado conforto, a Usaflex, pisou em Passo Fundo, com a primeira franquia aberta no Bella Città Shopping.

>> Natal tem sorteio no Canoas Shopping. A cada R$ 250,00 em compras, o cliente troca por cupom para concorrer a um Chevrolet Tracker. Vai até dia 24. No Shopping Total, na Capital, tem sorteios de Totaletas de hora em hora e de um Jeep Compass, em 2 de janeiro.

>> O McDonald's tem 45 vagas para pessoas com deficiência, para atuar em lojas de Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, Gravataí, Viamão, Lajeado e Santa Maria. Não é necessário ter experiência.