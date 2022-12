Pop Center terá lançamento de livro sobre empreendedorismo e negócios

O Pop Center, empreendimento com mais de 600 comerciantes no Centro Histórico de Porto Alegre, terá na terça-feira (20) o lançamento do livro A Bíblia de Estudos para Empreendedores, do escritor e teólogo, Luciano Stein.

Para os lojistas do Pop, Stein fará a palestra “Sabedoria aplicada aos negócios”. O evento será às 20h15min no 3º andar do prédio, na avenida Júlio de Castilhos, 235, no Centro.

Segundo a CEO do complexo, Elaine Deboni, o painel quer "proporcionar conhecimento sobre o mundo dos negócios". A maioria dos espaços do Pop é ocupada por ex-camelôs.