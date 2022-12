Com nova loja, Porto Alegre vira segunda capital do País com mais filiais de petshop

Farmácia e pet vêm rivalizando na abertura de unidades no varejo geral em Porto Alegre. Uma nova unidade de uma das marcas nacionais do setor de comércio de itens para animais de estimação acaba de estrear, alavancando a Capital ao posto de segunda no País com mais pontos da Cobasi, segundo nota da rede.

"Porto Alegre é a segunda capital do País com mais lojas da Cobasi e queremos seguir investindo na região", avisa, pela nota, Daniela Bochi, gerente de marketing da rede, que pretende "ocupar as áreas mais estratégicas da cidade".

A oitava loja da marca abriu nesta quarta-feira (14) no bairro Jardim Botânico, na Zona Leste. No segmento de farmácias, a rede São João ganha nova filial porto-alegrense , na esquina das ruas Santana e Domingos Crescêncio.

A loja da petshop situada na avenida Ipiranga, 7684, na área do Central Park, conjunto de torres residenciais, tem cerca de 750 metros quadrados e gerou 16 empregos diretos. O funcionamento será de segunda a sábado, das 8h às 21h45, e domingos e feriados, das 9h às 19h45min.

A marca tem outra filial na mesma avenida, perto do Zaffari Ipiranga, quase esquina rua Vicente da Fontoura, sentido Centro-Bairro.

coluna Minuto Varejo. Além dessa unidade, outra está sendo erguida na Zona Sul , na avenida Wenceslau Escobar. Em Viamão, na Região Metropolitana, outra filial da bandeira estão sendo implantada. As duas unidades já foram noticiadas pela

A oitava filial vende produtos para os pets, além de itens para casa e jardinagem.