Petshop na Azenha ocupa ponto de antiga varejista

O ponto onde funcionou até 2019 a loja Botinha da Zona, na avenida Azenha, um dos principais polos do comércio de rua de Porto Alegre, já tem nova operação. A petshop Daitx abriu no local, no número 1.175 da via.

Luan Bicca e a esposa Vitória Daitx, sobrenome que batizou a pet, são os donos do empreendimento. "Abrimos a pet na pandemia em outro ponto. A loja começou a crescer e tivemos de buscar novo local", explica Bicca.

"Será a primeira petshop com hotelzinho, creche e serviços inéditos na Azenha, como o consultório exclusivo para gatos, além do de cães", descreve o empreendedor. É uma novidade na região", aposta ele.

Depois que a Botinha da Zona, que chegou a funcionar por 99 anos, fechou, outro comércio chegou a ocupar o espaço. Mas há mais de dois anos o local estava fechado. A locação, conta o novo ocupante, ocorreu direto com a família proprietária.

"Fechamos com a esposa do seu Waldemar Bronzatto, porque no meio da negociação ele acabou falecendo", conta Bicca. Bronzatto morreu em novembro.

São 2 mil itens à venda, que atendem desde alimentação, remédios, fraldas e tapetes para os bichinhos.

O casal investiu R$ 42,5 mil para montar a loja e demais serviços no espaço de 500 metros quadrados. A antiga pet tinha 110 metros quadrados.