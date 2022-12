Copa afeta desempenho do comércio antes do Natal, diz Federação Varejista

Antes de fechar o ano e projetar 2023, a Federação Varejista do Rio Grande do Sul está preocupada com o Natal. A Copa do Mundo estaria reduzindo fluxo em lojas, devido à parada para os jogos do Brasil, e ainda concorrendo nas vitrines, advertiu o presidente da entidade, Ivonei Pioner. Mesmo assim, a expectativa é fechar o ano com alta real, descontada a inflação, de 3,6% no comércio gaúcho frente a 2021.

"Nas vitrines, temos mais verde e amarelo em alguns momentos do que Papai Noel", exemplifica Pioner. "A tarde desta segunda-feira foi perdida devido ao jogo. Somado a outras partidas, são várias horas de trabalho a menos no varejo", constata o dirigente, associando a concorrência do futebol ao desempenho mais adverso das vendas.

O alerta sobre o quarto e último trimestre do ano também foi ativado após a frustração da Black Friday, com queda de 25% a 30%, dependendo da fonte da apuração. "A data também sofreu com o Mundial, pois teve jogo do Brasil no dia e muitas compras foram feitas no dia seguinte", citou.

Para o Natal, a entidade usou informações da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), que estimou movimentação de R$ 66 bilhões, cerca de R$ 5,5 bilhões, menos de 10%, devem ser gerados pelos consumidores gaúchos. O tíquete médio é esperado em R$ 172,00, ante R$ 200,00 de 2021. Pesquisa da CNDL indica que 73% da população pretende comprar presentes este ano.

"Este valor já é reflexo da perda de poder de compra das famílias devido à alta da inflação", opinou Pioner.

Mesmo com a "contaminação" da Copa, o dirigente espera que a busca pelos presentes acelere uma semana antes do Natal. "Mais de 50% das pessoas vão deixar para comprar na última hora", aposta o presidente da Federação Varejista.

A inadimplência e o nível de endividamento também geram cautela. Segundo a federação, depois de recuo na população com atrasos, o ritmo de ingressos no SPC teria se elevado, com maior volume de dívidas que valor mais alto, diferencia ele.

Até setembro, último dado do IBGE, o volume comercializado no Estado teve alta de apenas 1% em relação a agosto . Para o próximo ano, a entidade fez estimativa para serviço, que engloba comércio no cálculo do PIB, de apenas 0,7%.

"O último trimestre do ano deve ter 3% de crescimento real", antevê Pioner, indicando que o número deve afetar o desempenho geral de 2022. "O que acaba também influenciando a leitura sobre 2023", pondera o dirigente.

"Vai andar de lado. Esperamos boas notícias na área econômica para crescer", condiciona o presidente da federação, citando a expectativa sobre a condução da economia no futuro governo Lula.

Sobre o novo governo em nível federal, o dirigente vê como positivo a ideia de criar pasta que dê conta das áreas de comércio e serviços. Mesmo que não seja um ministério, o varejista acredita que as pautas do setor devem ter acolhida. "Já vínhamos tendo interação com o atual governo", ponderou.

A previsão, cumprindo promessa de campanha, de aumento real do salário mínimo foi definida como "uma bênção". "Não é problema. Muitos empreendedores já pagam acima do teto para conseguir contratar. Além disso, há impacto positivo (aumento real), pois gera mais renda no mercado", acrescentou o dirigente.