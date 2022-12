Varejo gaúcho dá largada na preparação para NRF 2023

Nova York, meca do consumo e da maior feira de varejo (em tendências) do mundo, está fervilhando. O aviso, em tom de provocação, foi dirigido por Fabiano Zortéa, do Sebrae-RS, para o grupo formado por entidades e pequenas empresas gaúchas que desembarca em 12 de janeiro na cidade para mergulhar na NRF Retal’s Big Show de 2023, comandada pela federação varejista nacional norte-americana e que vem com o tema “Break Through”, em inglês, algo como avançar, superar-se no pós-pandemia.

Minuto Varejo fez a cobertura em janeiro deste ano, mostrando aprendizados de lojistas e vai novamente acompanhar as novidades direto de Nova York.

“Teremos uma condição de visitação nas lojas e feira de quase normalidade. O foco é que os participantes identifiquem técnicas para implementar e impactar nos seus negócios”, resume Zortéa, veterano de NRF Big Show.

No primeiro encontro da comitiva de quase 40 integrantes, entre Fecomércio-RS, CDL Porto Alegre, Sindilojas-RS, Associação Gaúcha do Varejo (AGV) e empreendedores, Zortéa, que é coordenador de varejo do Sebrae-RS, apresentou o roteiro de visitas técnicas na cidade e no evento.

“Espero ver muita inovação”, diz o ansioso Virgilio Tonolli, de Caxias do Sul e que atua com colchões.

Juliana Schaefer, de Santa Rosa e do ramo de ótica, já começou a organizar a agenda de conferências que pretende assistir, pois são 200 palestras e 350 painelistas entre grandes nomes do varejo global. Pelo menos 30 mil pessoas, público esperado e que significa um retorno ao fluxo de edições pré-pandemia, terão o mesmo desafio da jovem.

“Neste momento que vivemos, é muito importante saber para onde está indo o varejo”, pontua Luísa Damaio, de Bento Gonçalves e do setor de decoração.

Lucas Neunaus, de Ijuí e com rede de lojas de itens esportivos, vai pela segunda vez à feira e espera ver coisas novas para implementar nos pontos. Neunaus fez isso na edição de 2018 e agora está com um projeto de franquias saindo do forno, a ser lançado após a missão em Nova York.

O economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, outro estreante, quer ouvir principalmente analistas de consultorias globais para “tentar entender e o que esperar do futuro num cenário tão complexo e incerto em que vivemos”, acena Frank.