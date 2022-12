Cervejaria de Porto Alegre abre quiosque na vizinhança do Parcão

Uma das cervejarias mais populares da base de fabricantes porto-alegrenses, acaba de ampliar sua frente de venda própria e conexão com o público consumidor. A Alcapone, que tem produção no Quarto Distrito, na Zona Norte da Capital, abriu o segundo quiosque da marca e desta vez na vizinhança do Parcão, no bairro Moinhos de Vento.

Segundo a cervejaria, a operação foi montada após o sucesso do ponto no trecho 1 da orla do Guaíba. Recentemente, foi lançada a campanha Capital Trilegal da Cerveja , iniciativa do município para impulsionar o polo cervejeiro local.

O quiosque funciona desde 25 de novembro em fase de "tesse", como virou moda entre varejos não tradicionais. A inauguração oficial é neste domingo (4), a partir das 14h, "com atração musical, feira de rua e gastronomia", avisa a marca.

A unidade, que fica na rua Comendador Caminha, 60 (a ruazinha acessada pela 24 de Outubro), teve aporte de R$ 80 mil. A estrutura tem um deque em frente, onde os frequentadores podem curtir o visual do parque, um dos mais movimentados da Capital.

Deque com mesas e bancada para se sentar permitem curtir o visual do parque em frente. Foto: Alcapone/Divulgação

Além do público que costuma praticar esportes e fazer caminhadas, a cervejaria quer atrair pessoas que trabalham no entorno.

"Somos uma cervejaria local e viver a cidade e as pessoas faz parte do nosso propósito", assinala, em nota, um dos sócios da Alcapone, Rafael Rodriguez.

A marca, que está em varejos de diversos tamanhos e estilo em mercados de 19 estados, incluindo o RS, tem o Alcabar, dentro da fábrica no 4º Distrito, e bares em Torres e Xangri-Lá, os dois últimos no Litoral Norte. A fábrica tem capacidade para envazar 80 mil litros por mês.