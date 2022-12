Porto Alegre: quase 40% dos lojistas vendeu mais na Black Friday

No País, os dados de vendas da Black Friday não vieram positivos, com queda de 25% a 28% nas plataformas digitais, segundo empresas que monitoram varejo como Neotrust e Nielsen. Em Porto Alegre, 60% dos lojistas indicaram que o desempenho seguiu o esperado com a data e quase 40% deles tiveram alta frente à campanha de 2021, segundo o Sindilojas-POA, e 23% mantiveram fluxo.

Sondagem do Núcleo de Pesquisa da entidade apontou ainda que celulares (eletrodomésticos e eletroeletrônicos), camisetas (vestuário) e sandálias (calçados) comandaram as escolhas dos consumidores, informa nota.

Outro achado é que o comércio é que a compra apenas no espaço físico foi a preferida dos consumidores para 59% dos ouvidos. Dos 41% que também compraram no online, mais de 80% preferiram efetuar a compra do produto pelo site da loja, seguido de 12,2% que fizeram via WhatsApp.

O ticket médio ficou em R$1.574, com maior movimento - quase 90% - no próprio dia 25, a sexta-feira da Black Friday. Em seguida, com 7,5%, ficou o dia 24, o “pré” Black Friday.

As vendas em crescimento mostram que o consumidor voltou a comprar, mas um item da pesquisa comprova a ideia de que ainda levará um tempo para que as compras à vista sejam mais corriqueiras. Nas lojas físicas, para 84% das pessoas a escolha foi pelo parcelamento no cartão de crédito. Compras à vista no débito ficou com apenas 7% das citações. Já no online, a preferência fica pelo pagamento através de links, com 80,5%.

A proximidade da Black Friday com o Natal pode misturar a intenção de compras do consumidor, mas nada que chegue a atrapalhar as vendas. Segundo a pesquisa do Sindilojas Porto Alegre, 77% das pessoas responderam que a Black não afeta as vendas do Natal. Em compensação, o efeito do Mundial de Futebol trouxe boas notícias para a maioria dos entrevistados. Um total de 82% crê que os produtos da Copa auxiliaram as vendas para a semana da Black Friday.

Os resultados se tornam positivos pois, mais da metade dos entrevistados não diminuíram suas vendas e, ainda há o natal. “As datas comemorativas vem apresentando números positivos neste ano, inclusive nesta Black Friday. Mais de 60% dos consumidores da capital gaúcha tiveram as suas expectativas atingidas, e quase metade aumentou as vendas em relação a 2021”, resumiu Arcione Piva, presidente do Sindilojas POA.