Loft avança para mais cidades no Rio Grande do Sul

Aos poucos, uma das chamadas protechs, startups de soluções para venda de imóveis, com atuação no Rio Grande do Sul avança para mais cidades. Depois de cobrir os principais mercados da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), a Loft acaba de incluir mais nove localidades na plataforma.

São elas Bento Gonçalves, Canela, Capão da Canoa, Caxias do Sul, Gramado, Guaíba, Lajeado, Santa Maria e Torres, com distribuição entre a Serra Gaúcha, Litoral e Centro do Estado.

Em nota, a protech informa que também aumentou a abrangência em São Paulo.

Agora a startup passou de oito para 17 cidades com imóveis em sua base de busca, que aposta em inteligência de dados para elevar a assertividade para quem quer comprar unidades. Em setembro, a operação havia chegado à RMPA

A Loft estreou em Porto Alegre em abril em parceria com a Foxter, do mesmo grupo da protech, e a Auxiliadora Predial, uma das maiores imobiliárias do Estado.