Supermercadistas entregam Carrinho Agas aos melhores de 2022

Quase 70% dos vencedores do Carrinhos Agas são gaúchos. O prêmio, entregue ontem à noite em solenidade no Grêmio Náutico União, reconheceu principalmente fornecedores que diariamente abastecem as gôndolas do setor. Também foram homenageadas personalidades como figuras públicas, empresários e profissionais do segmento. Dos 43 premiados, 28 são do Rio Grande do Sul. Os vencedores foram eleitos pelos 250 maiores supermercados do Estado. São 38 marcas fornecedoras e cinco homenageados, entre personalidade do ano, gerente e empresário do setor, Medalha Marcello Zaffari e figura pública, que este ano foi entregue ao comunicador Lauro Quadros.

A Associação Gaúcha de Supermercados (Agas) explica que a apuração dos ganhadores levou em conta critérios como participação de mercado, capacidade de inovação, prazos de entrega e relacionamento com os varejistas. Foram avaliadas desde pequenas empresas regionais a multinacionais.

A divulgação dos vencedores já havia sido feita na semana passada. Além de produtos, o prêmio também faz outras cinco distinções. O gerente de Vendas do Ano foi para Clovis Gusso (Tramontina), Empresário do Ano para Celso Rigo (diretor-presidente da Pirahy Alimentos), Personalidade Pública do Ano para Lauro Quadros (radialista), a Medalha Marcello Zaffari ficou com Ademar Pedro Cappellari (Center Shop) e o reconhecimento Agas foi para Oscar Rodrigues (Grupo Líder/PA).