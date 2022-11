Lojas ficam abertas com telão de jogo ou dão 'fechadinha' para ver Brasil

Loja que montam área com telão, pipoca e refrigerante para receber os clientes. Comércio que vai dar uma fechadinha para que os funcionários possam assistir ao jogo do Brasil. O varejo de Porto Alegre buscou diversas táticas para quando a seleção brasileira estiver em campo.

O comércio não tem uma uniformidade no funcionamento. Fica a critério dos estabelecimentos, conforme entidades do setor. A CDL Porto Alegre identifica diferentes condutas, mas empresas, abertas ou não na hora do jogo, apostam em ações ambientadas na Copa.

Nesta quinta-feira (24), dia de estreia do Brasil em confronto contra a Sérvia, a rede de ferragens Thony montou logo depois do meio-dia a mini arena para o público assistir à partida dentro das lojas.

"Preparamos todas as lojas com bandeiras do Brasil, assim como TV, pipoca e guaraná para assistirmos os jogos e torcer pela seleção! Estamos convidando os clientes a assistirem conosco", diz Ricardo Oliveira, um dos sócios proprietários.

A rede, com quatro unidades, vamos ficar abertas e ainda aposta em ofertas especiais na hora dos jogos para dar mais um motivo para os consumidores irem até os pontos.

Outras marcas vão manter equipes em loja, mas com portas fechadas. Dependendo do horário do jogo, o ponto pode nem reabrir, quando for loja de rua. Nesta quinta-feira, a partida vai até cerca de 18h. Nos shopping centers, foi definida flexibilidade - com fechamento permitido durante o jogo.

"O empreendimento permite de forma opcional o fechamento da loja 30 minutos antes do jogo, e a reabertura até 30 minutos após o jogo", diz Carlos Klein, das lojas Via Condotti, moda masculina, e Ishtar, de roupas executivas.

"Nos jogos das 16h, dividimos a equipe: metade dos colaboradores trabalha até as 15h30min e estão liberados. A outra metade entre a partir das 18h30min", detalha Klein, sobre as três lojas da empresa.

Em dias de jogo mais cedo, também terá parada para que as pessoas possam assistir ao jogo, e depois reabre.

Segundo Klein, a opção por não ficar aberto segue a experiência de outros anos da competição.

"Em copas anteriores, o movimento é pífio na hora do jogo em lojas de vestuário, ainda mais na moda executiva masculina", observa ele, citando que o foco das pessoas - clientes e funcionários - é a Copa.

"É é melhor ter a equipe empolgada e motivada fora do horário do jogo do Brasil, sabendo que poderão curtir esse momento", reforça Klein.

Redes de eletrodomésticos como Quero-Quero e rede de pneus, Bellenzier, vão fechar na hora do jogo.