Galeria mais antiga de Porto Alegre instala telão para assistir aos jogos do Brasil

Patrícia Comunello

A galeria mais antiga de Porto Alegre e localizada no coração do Centro Histórico também se rendeu ao clima de Copa do Mundo. Um mega telão para as pessoas poderem assistir aos jogos do Brasil já foi instalado no círculo central da Galeria Chaves, com entradas pela Rua da Praia (rua dos Andradas) e rua José Montaury.