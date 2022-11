Shoppings vão de isenção de estacionamento a reforço de descontos na Black Friday

Em meio à enxurrada de promoções da Black Friday que rivalizam com Natal e Copa do Mundo , empreendimentos comerciais em Porto Alegre, Região Metropolitana e Serra reforçaram ações para atrair consumidores. Os atrativos também buscam conectar a temporada de compras com campanhas de Natal, que será em um mês.

Pesquisa da CDL Porto Alegre mostrou 38% dos entrevistados pretendem procurar por ofertas, que vão precisar ser também bem apetitosas. Outro detalhe é que 34% das pessoas poderão aproveitar a Black Friday para antecipar a compra dos presentes de Natal. A Black é nesta sexta-feira (25), mas as campanhas já estão no ar.

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop) informou, em nota nesta terça-feira (22), que mais da metade das operações do setor esperam alta de até 20% nas vendas. A entidade projeta que "80% dos lojistas associados vão fazer ações promocionais para a Black Friday".

Em Porto Alegre, o Shopping Iguatemi decidiu isentar o estacionamento entre esta quarta-feira (23) e sexta-feira (25) para elevar o fluxo. As lojas poderão também abrir mais cedo, a partir das 9h, e fechar mais tarde, até as 23h, nos três dias da campanha e ainda no sábado (26). A campanha Natal do Bem distribui panetone em compras acima de R$ 600,00 (um por CPF) e números da sorte em dobro para concorrer a três automóveis.

Lojas do Praia de Belas ofertam até sábado até 70%. Em muitas operações, o redução é progressiva. O maior nível de redução está, por exemplo, na Óticas Diniz, Jorge Bischoff, em ótica, calçados e acessórios, e Spirito Santo, moda masculina. Estão com preços 60% mais baixos Safira e a Livraria Saraiva, e 50%, Tea Shop, Decathlon, M.Martan, L’Ocitane au Provance, Democrata, Luz da Lua e Artex. Ingressos para o cinema no dia da Black Friday custarão R$ 10,00 para sessões 2D e R$ 15,00 para sessões 3D.

O Centro Popular de Compras (Pop Center) uniu futebol e descontos com o seu Black Week Qatar do Pop Center, que começou nesta terça-feira (22) e vai até sexta-feira. Uma espécie de gincana vai ser feita nesta quarta-feira (23), na qual os consumidores vão ter de procurar descontos espalhados pelo empreendimento no Centro Histórico. As ações seguem com promoção relâmpago do jogo do Brasil na quinta-feira (24) e live shop (transmissão ao vivo com compras) na sexta-feira. O Shopping Total, na Capital, tem descontos de até 50%.

Nos dois shoppings do grupo Multiplan, o BarraShoppingSul, em Porto Alegre, e ParkShopping, em Canoas, a campanha Lápis Vermelho canaliza as promoções até esta sexta-feira, pegando carona na Copa. Descontos de até 70% são os atrativos principais. "As melhores promoções estarão concentradas no aplicativo Multi", avisa a Multiplan. Gastos acima de R$ 600,00 valem um panettone (um por CPF) e acima de R$ 300,00, números da sorte para concorrer a três carros.

No corredor da BR-116, o público pode acessar o I Fashion Outlet Novo Hamburgo, que já é um shopping de descontos, mas promete maior nível de redução de preços até domingo (27). Mais de 80 lojas estarão na maratona, informa o empreendimento, citando descontos como 60% na The North Face, 30% na Nike e 25% na Osklen. O I Fashion atrai consumidores do Estado e até do Uruguai por estar no caminho do fluxo de turismo para a Serra Gaúcha, como Gramado e Canela.

Em Caxias do Sul, o Villagio Caxias criou o especial Chute a Gol. Quem acertar o chute pode ganhar descontos de até 70%, vales-compra e cortesias em lojas entre sexta-feira e domingo. Entre as marcas que participam, estão Morena Rosa, Ferraro, Spirito Santo, Fini, Decathlon, Hope, Madison & Cult Hair Studio, lojas Clube Melissa e Mini Melissa, BOBS, Trilunna, Oca de Savóia, Tea Shop, Schutz, Café Cultura, O Boticário, Magic Games, Loja Lupo, Petiskeira, Havanna e Doce Docê.