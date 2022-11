Cashback gaúcho abre nova rodada de devolução de ICMS para notas com CPF

pedem CPF na nota fiscal e estão cadastrados no Programa Nota Fiscal Gaúcha (NFG). "cashback gaúcho", como a coluna Minuto Varejo apelidou o programa Receita Certa do governo do RS, está com nova rodada de devolução de dinheiro. Agora são R$ 18 milhões para distribuição entre os contribuintes que

O pedido da devolução começou nessa quinta-feira (17) e abrange 1,436 milhão de contribuintes. Se você for cadastrado, só entrar no site do Receita Certa

O valor nesta rodada tem valores remanescentes da segunda e terceira fases, pois o comércio não teve alta na receita. O menor valor é de R$ 5,00 e o maior é de R$ 42,70. O cashback é calculado em uma conta que considera o valor da arrecadação, transformado em pontos e aplicado ao valor das notas de cada pessoa.

O pedido da transferência do valor pode ser feito por Pix (CPF do cidadão) ou depósito em conta corrente ou poupança ativa do Banrisul. Detalhe importante: o resgate só é possível para contas vinculadas ao CPF do cadastro no programa NFG.

O resgate deve ser feito em até 90 dias. O que não for transferido acumula para as rodadas seguintes.

Como é o cálculo do valor a ser recebido do cashback gaúcho