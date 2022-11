Shopping de Porto Alegre revive Natal da infância

O Natal de um dos shopping centers mais tradicionais de Porto Alegre faz um mergulho na infância. O Praia de belas decidiu montar uma decoração que apostou mais nas brincadeiras, na grande fábrica de ursinhos para enviar cartas ao Papai Noel, e menos em tecnologia, pegada que dominou as instalações nos anos recentes. Os colunistas do Minuto Varejo, Patrícia Comunello, e do Olha Só, Ivan Mattos, foram conferir, é claro, e mostram como é a experiência no vídeo que você pode assistir pelo QR Code. Esta é a segunda decoração natalina que a dupla mostra no roteiro do Natal 2022. Acessa jornaldocomercio.com/minutovarejo para ver como é a decoração no Shopping Iguatemi.