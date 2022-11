Como é o novo parque da orla do Guaíba em Porto Alegre

Em 10 dias, Porto Alegre vai se reencontrar com outro pedaço da orla do Guaíba. O trecho da orla que fica em frente ao empreendimento do Pontal Shopping, previsto para abrir em abril de 2022, está nos detalhes finais para ficar pronto. A área agora é o Parque Pontal, com elementos que farão o porto-alegrense e visitantes conectarem com marcas do passado. Um painel interativo que resgata o antigo nome da operação naval que tinha na área, o Estaleiro Só, com imagens da antiga fábrica de navios, dará as boas vindas a quem circular pelo trecho a partir do dia 26. Hoje a Capital tem revitalizados os trechos 1 e 3 da orla.