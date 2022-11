Nacional liquida estoque e fecha antes de virar Asun em cidade gaúcha

Um limpa estoque geral marcou o último dia de operação de uma das quatro lojas vendidas pela maior varejista brasileira, de origem francesa, a um dos maiores grupos de supermercados do Rio Grande do Sul. A filial do Nacional na área central de Gravataí fechou na noite dessa segunda-feira (14) e só reabrirá, possivelmente em dezembro, sob nova direção.

O supermercado vai reforçar a rede Asun, que adquiriu a unidade e mais três do Maxxi Atacado, uma delas também em Gravataí, do grupo Carrefour. As aquisições ocorreram devido a definições do Conselho Administrativo de Direito Econômico (Cade) devido à concentração de mercado. Os Maxxi Atacado vão mudar para Leve Mais Atacado, atacarejo do Asun.

A rede francesa já tem uma loja, mas do hipermercado Carrefour próximo ao Nacional vendido e não poderia manter a operação. O Maxxi Atacado passou pela mesma definição. As duas unidades foram compradas pela companhia francesa em 2021 do BIG, que era dono das bandeiras e ainda do BIG, que está sendo transformado em Atacadão, bandeira de atacarejo da grife francesa, e Sam's Club.

O supermercado no Centro de Gravataí teve quatro dias de promoções, com reduções de preços nos produtos em prateleira. No fim da tarde de segunda-feira, a coluna Minuto Varejo esteve no local e encontrou quase todas as gôndolas, os refrigeradores e os expositores vazios. Restavam poucos itens ainda. Prateleiras vazias estavam isoladas. Mesmo assim, moradores não paravam de chegar atrás de barbadas.

Uma das funcionárias disse que os produtos não perecíveis que sobrassem iam ser transferidos a outras lojas da rede da antiga proprietária. Pouco mais de 50 pessoas ainda trabalhavam na loja nos últimos dias, mas a filial chegou a ter um quadro com quase cem pessoas.

Segundo a trabalhadora, a maior parte permanecerá na operação, pois preferiu ser recolocada em outras unidades. Ela decidiu fazer a rescisão pelo valor envolvido e disse que não pretendia buscar uma vaga no mesmo local já como Asun.

"Não chegaram a falar com a gente", alegou ela. A rede anunciou abertura de vagas para os quatro pontos e também que tinha intenção de recontratar funcionários que desejassem seguir nas unidades.

A nova proprietária não divulgou ainda a data da reabertura do ex-Nacional.

O presidente da rede, quinta maior do Estado, Antonio Ortiz Romacho, projetou que quer ter as quatro unidades funcionando novamente até o fim de dezembro. As instalações passarão por reforma na fachada, com pintura da bandeira e ajuste em layouts internos.

O Maxxi Atacado de Santa Maria será o primeiro a reabrir e ainda este mês, segundo a rede. A loja de Gravataí, na avenida Dorival Cândido Luz de Oliveira, já está nas cores do Leve Mais Atacado, faltando apenas a nova logomarca. Em outubro, a direção do Asun apresentou ao mercado os novos conceitos do seu atacarejo.

Já Viamão ainda é dúvida. Já fechou na versão do antigo dono. O prédio e terreno onde fica o ponto pertencem a um grupo que atua com área de incorporação imobiliária local.