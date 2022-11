Lojistas oferecem atrativos para atrair inadimplentes

Feirões para renegociar débitos não são só oportunidade para consumidores resgatarem o nome na praça. O outro lado do balcão, o do lojista, tem muito a ganhar. Este virou o foco de segmentos mobilizados para atrair mais empresas a ofertar condições que convençam o cliente a voltar ao mercado. O consumidor que volta faz diferença nas vendas do Natal e no próximo ano.

O gestor de crédito e cobrança da CDL Porto Alegre, Diego Ramos, cita que o Super Feirão Zero Dívida, que vai até sexta-feira, faz o elo entre cliente e empresa. Este ano a ação foi mais tarde para aproveitar a oferta de 13º salário.

Mas Ramos alerta para dois elementos que devem estar na mira do comércio: oferecer condições diferenciadas do que é praticado ao longo do ano, para que o consumidor veja vantagem em fazer o acerto, e rapidez em agir. “Muitos devem para cinco ou mais empresas. Chegar na frente define com quem a pessoa vai fazer acordo”, avisa o gestor.

A Lojas Aldo, com oito filiais entre a Capital e Região Metropolitana e que está na ação da CDL-POA, reduziu juros e multas em 50% e faz reparcelamento para quem tem atraso de mais de 120 dias no cartão próprio da marca, que estreou em meados de 2021.

“Para a empresa, é muito importante entrar nesta ação para retomar a saúde da operação. Isso vai gerar condições de aumentar o crédito em 2023”, associa o gerente comercial, Carlos Rossato. A rede quer recuperar 30% dos débitos, projeta Rossato.

Outras redes gaúchas chegam a abater mais de 90% dos encargos. Tudo depende do peso da carteira própria no passivo. O último dia do feirão será o ‘Dia Z’, com atendimento presencial no Ceacon, na avenida Júlio de Castilhos, 377.

A coluna acompanhou também a iniciativa da Serasa, que teve pela primeira vez a tenda do Feirão Limpa Nome no Centro da Capital, até o último sábado. Em seis dias, foram fechados 8,2 mil acordos no local. No Estado, que inclui o meio digital, foram 98,4 mil acordos, somando R$ 250 milhões em débitos. No País, a cifra chegou a R$ 5,4 bilhões.

5 razões para fazer a renegociação com devedores:

Existem pelo menos cinco razões para renegociar dívidas em iniciativas como a do Super Feirão Zero Dívida, a maior do Estado por alcançar 200 localidades. A coluna conversou com o gestor de crédito e cobrança da CDL-POA, Diego Ramos, que lista dicas. No vídeo, Ramos explicar mais. Assiste pelo QR Code.