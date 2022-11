Cervejaria de Gramado ganha parilla com assado que leva folhas de ouro

Gramado ganhou novo restaurante em uma tradicional cervejaria de um dos maiores polos de turismo do Brasil. O espaço onde operava bar, focado em degustação das bebidas de produção própria, agora tem a parilla Rasen Braza, que estreou esta semana como nova opção para quem visita a região.

O Braza fica na área da Rasen Bier. A casa passou por reforma e ganhou estrutura para operar com a nova pegada. O novo empreendimento, que fica no bairro Carniel, com acesso fácil pela avenida das Hortênsias, envolveu aporte de R$ 1,5 milhão.

Comandada pela empresária Juliana Luz, a nova casa aposta em carnes preparadas de forma bem inusitada, como o steak dourado, que leva folhas de ouro 24 quilates comestível e que foi inspirado na carne folheada a ouro do chef turco Nusret Gokçe, que faz sucesso nas redes sociais, explica a Rasen Braza.

O steak dourado é apenas um dos itens do cardápio. O restaurante aposta na variedade e qualidade das carnes e combinação dos elementos da cena da parilla, do fogo, carvão, sal, ferro à madeira.

"O resultado é uma variedade única de sabores e texturas que irão satisfazer os paladares mais sofisticados, além de promover experiências únicas", garante Juliana, em nota.

O especialista na gastronomia do fogo, Marcelo Sartori, está à frente da preparação do cardápio. A base das carnes será uruguaia, com a Angus Las Piedras, que é parceria exclusiva, incluindo o famoso costelão, além de outros cortes típicos da parilla.

Cervejas estão no cardápio, além de vinhos nacionais e importados e uma carta de drinques assinada pelo bartender uruguaio Gabriel Saragó, diz a casa. Saragó tem mais de 20 anos de experiência e títulos no Bols Around The World 2015 e Top 6 das américas no Bols Around The World 2019.

O Braza fica na rua Itapeva, 25, no bairro Carniel, com almoço de segunda a quinta, das 12h às 17h somente petiscos, e de sexta a domingo, das 12h às 17h, com cardápio completo. O jantar é de terça a domingo, das 17h às 23h30min. O restaurante aceita reservas pelo(54) 99703-2855.

Para quem quer provar cervejas, o espaço continua recebendo visitantes para degustar a produção da casa. De terça a domingo, das 12h às 17h30min, ocorrem visitas guiadas à fábrica.