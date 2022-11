Inadimplência sobe entre gaúchos e é de quase um terço entre porto-alegrenses

A inadimplência mantém escalada entre os gaúchos e ainda mais entre os porto-alegrenses. O mais recente indicador apurado pela CDL Porto Alegre (CDL-POA) mostra que atrasos que geram limitação em crédito, cheque ou protesto chegam a 29,6% dos consumidores no Estado e 31,9% em Porto Alegre. Os dois indicadores estão acima da média nacional, de 29%.

Os percentuais ficaram acima da apuração em setembro, que ficou em 29,5% no Estado e 31,8% na Capital, e são os maiores desde que a série começou a ser montada em fevereiro passado. Os dados são formulados a partir da base restritiva da Boa Vista SCPC, um dos birôs de análise de crédito que atuam no mercado gaúcho. Em fevereiro, a taxa estadual estava em 28,8% e, na Capital, em 31,2%.

No mês passado, mais 8,9 mil gaúchos passaram a integrar a lista de inadimplentes, entre eles 1,1 mil moradores da Capital. A aposentada Maria Cristina Lopes já estava na antiga lista de pessoas com atrasos em contas. Ela buscou um dos feirões de renegociação em andamento para ver uma solução. Extrato emitido ficou comprido, com 14 débitos identificados. "Deus vai me ajudar", resumiu Maria, com esperança de resolver a situação e voltar a poder comprar.

O economista-chefe da entidade, Oscar Frank, acredita que as taxas de devedores devem aumentar até meados de 2023, segundo nota da CDL-POA. "O efeito defasado na economia, decorrente das taxas de juros elevadas, colaboram decisivamente para essa expectativa, além da queda verificada na poupança acumulada desde o início da pandemia", enumera Frank.

Desempenho positivo do mercado de trabalho, reforço das transferências sociais e recuo recente da inflação impedem que a situação se agrave mais, sugere o economista-chefe. No Estado, Frank espera que uma recuperação do setor agropecuário na próxima safra, após forte queda em 20021/2022 ajude no recuo da inadimplência.

Para reduzir a condição de débitos, com efeito colateral a menor capacidade ou nenhuma capacidade de comprar a crédito, por exemplo, CDL-POA e outras entidades reforçam a agenda de feirões que estão em andamento. O Super Feirão Zero Dívida, promovido pela câmara da Capital e parceiro para mais 200 cidades, chegou a ter mais de 20 mil atendimentos em dois dias, que foi todo o fluxo da edição de 2021.

O feirão vai até dia 18. É digital, com acesso pelo superfeiraozerodivida.com.br, e terá uma sessão presencial no último dia no prédio-sede da CDL-POA, das 8h30min às 17h30min. Diversas empresas, como Lebes, Banrisul e até CEEE-Equatorial farão plantão no local.

Até este sábado (12), terá atendimento na tendão do Feirão Limpa Nome, que fica no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico. As pessoas são atendidas por ordem de chegada, entre 8h e 20h. Segundo a Serasa, que promove o Feirão Limpa Nome, o Estado tem 10,06 milhões de pessoas com dívidas, sendo que 3,07 milhões delas estão com algum atraso - 50,4% são homens e 49,6% são mulheres. A faixa etária acima de 50 anos forma mais de 50% dos inadimplentes. O valor médio de dívidas em atraso é de R$ 4.524,08.