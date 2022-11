Franquia nacional de tênis abre em shopping de Passo Fundo

Varejos focados em jovens estão cada vez mais presentes em shopping centers, principalmente operações com pegada em moda urbana. Uma das redes do chamado streetwear acaba de desembarcar em Passo Fundo. A Kings Sneakers informou, por nota, que abriu a 121° unidade no País na cidade.

A Kings, que tem na marca um macaquinho com uma coroa de rei, referência ao nome, fica nas lojas 315/317 do Bella Città Shopping, no Centro de Passo Fundo, interior gaúcho.

"A marca está em expansão e segue inaugurando novas franquias", avisou a rede.

A coluna Minuto Varejo noticiou nesta terça-feira (8) que a campanha de Natal foi aberta no Bella.

A direção da marca diz que pretende dobrar o número de lojas até 2025, além de ter plano de "levar a Kings para fora do Brasil".

O criador da marca que virou franquia, Igor Morais, começou a empreender após assumir um ponto de venda de discos e CDs, a Galeria do Rock, em que era funcionário e que seria fechado. Logo depois, começou a vender tênis comprados de outlet da Nike. Depois, a loja virou revenda oficial da marca.

Em 2006, estreou em linhas de sneakers, voltado a esportes. A Kings Sneakers surge em 2007 e hoje tem portfólio de mais mais de 40 grifes, incluindo marca própria.