Shopping de Passo Fundo tem sorteio de carro e ação solidária no Natal

Na temporada natalina no varejo, mais um shopping entrou no clima. O Bella Città em Passo Fundo lançou a campanha Parque do Noel, que vai até 6 de janeiro de 2023, combinando sorteio de carro, distribuição de brindes e doação a entidades que têm projetos sociais.

O empreendimento, no centro da maior cidade do planalto gaúcho, está "vestido" para a temporada, que é a principal data do varejo no ano.

Para concorrer no sorteio de uma SUV Kia Stonic Hibrido, os consumidores devem trocar notas de compras de R$ 300,00 por números da sorte. Se o cliente fizer as compras aos sábados, ganha dois números, e, aos domingos, serão três. As informações estão em bellacitta.com.br ou no posto de troca, no térreo, pela avenida Sete de Setembro, explica a direção do Bella.

Também tem a roleta para ganhar brindes que fica no Parque do Noel. Quem gastar mais de R$ 300,00 pode tentar a sorte. A promoção vale enquanto tiver estoques ou para os mil primeiros clientes que girarem a roleta. Vale um brinde por CPF.

Outra frente da campanha é a ação solidária, que vai ajudar duas entidades assistidas pela Fundação Lucas Araújo, o Lar da Menina Padre Paulo Farina e o ILPI São José, que atende idosos. As pessoas retiram cartões na Árvore dos Sonhos e depois entregam presentes na caixa no local, no espaço do concierge no Bella Città, no térreo.