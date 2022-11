Pop Center destinou 82 toneladas de resíduos e gerou receita para negócio

O Centro Popular de Compras, o Pop Center, no coração do Centro Histórico e empreendimento que reúne ex-ambulantes e novos empreendedores, chamou a atenção ao ingressar no Pacto Global da ONU. Uma das frentes decisivas para atender aos requisitos do pacto é a destinação de resíduos. Evento nesta terça-feira (8) vai apresentar o programa que, desde 2018, já destinou corretamente 82 toneladas de resíduos.

As empresas Trashin e Ekobio, que fazem a coleta no Pop Center, darão palestra a partir das 16h30min na sala 308 do empreendimento. A programação serve para reforçar o conhecimento e engajamento de lojistas e ocorre a cada semestre, informa o Pop Center.

Do total de resíduos, mais de 39 toneladas é de materiais reciclados, que geraram receita de R$ 36,3 mil na venda. "A coleta tem 48% de aproveitamento, ou seja, de materiais que voltam para a indústria e se transformam em novos itens", destaca o empreendimento.

"Famílias se beneficiam, pois o descarte correto gera recursos financeiros e também contribui para o meio ambiente de forma geral”, valoriza Elaine Deboni, CEO do Pop Center, em nota.

Outra iniciativa dos lojistas do Pop dentro do Pacto Global foi a instalação de mais de 2 mil placas de geração fotovoltaica no telhado do empreendimento.