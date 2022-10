Geograficamente distantes, os dois novos supermercados que abriram em Porto Alegre na última quinta-feira colocaram a conveniência dos clientes no topo da estrutura do autosserviço que passou a estar no dia a dia dos moradores dos bairros Mont'Serrat, mais central, e Restinga, no Extremo Sul da Capital. O Zaffari estreou a 39ª unidade no ponto que foi da bandeira Nacional (hoje Carrefour) até 2017. Já a rede Kan inaugurou o supermercado, mix de atacado e loja de bairro, dentro do Center Kan. Assista, pelos QR Codes, aos vídeos que mostram as lojas.