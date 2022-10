Segurança sanitária de alimentos é tema de simpósio

Patrícia Comunello

Porto Alegre terá nesta sexta-feira um evento focado em novidades e ações técnicas sobre questões sanitárias de alimentos, desde regras para venda de produtos em supermercados até a preparação e conservação de ingredientes em restaurantes. É a segunda edição do Simpósio Gaúcho de Segurança Sanitária de Alimentos. O programa prevê elenco de palestrantes entre nomes reconhecidos no mercado do Rio Grande do Sul. O palco dos painéis será o auditório do Global, que integra o Tecnopuc, no campus da Pucrs. A consultora e especialista na área Cristina Serafini explica que o simpósio nasceu da "carência e demanda por eventos na área sanitária em Porto Alegre". Cristina e a equipe do Laboratório Biocontrol estão na organização.