Gerdau: 'Meu compromisso é com o Brasil, com um candidato ou outro'

O megaempresário Jorge Gerdau Johannpeter despontou em eventos recentes na cena gaúcha. Gerdau defendeu, na Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) , prioridade à reforma tributária. Gerdau foi à inauguração do posto do Tudo Fácil em um dos shopping centers do grupo Zaffari, na quinta-feira (27) em Porto Alegre, e falou à colunasobre o desfecho do segundo turno e efeitos para as ações de modernização e reformas do Estado, com as quais atua há mais de década:

"Meu compromisso é com o Brasil, com um candidato ou com outro".

Sobre o modelo que une Estado (com seus serviços) e empreendimentos (que cedem espaço e ganham com o fluxo gerado pelos serviços), o megaempresário citou que a parceria tem "potencial e ganha ganha impressionantes. Diria que é quase milagroso", definiu ele. Confira a seguir mais posições de Gerdau sobre as eleições:

Minuto Varejo - O que o senhor do Brasil após o domingo?

Jorge Gerdau - O importante é manter uma visão de estrutura absolutamente democrática. Nos últimos dias e semanas, tem havido uma situação um pouco inconstante. Vamos ver se superamos isso, para que, após a eleição, se possa trabalhar junto e construir.

MV - Como será a condução da economia?

Gerdau - Lula tem um passado de atuar com vários colaboradores do setor privado. Se isso vai se repetir ou não, é uma incógnita. Por outro lado, a estrutura que Bolsonaro criou com o ministro Guedes é uma evolução importante na gestão a partir do Movimento Custo Brasil. Diria que seja quem ganhe, o importante é termos o propósito de melhoria das condições do país, da sociedade e dos mais necessitados como absoluta prioridade.

MV - Se Lula vencer, quem pode ser o ministro da Economia?

Gerdau - Não tenho palpite, é uma das maiores curiosidades. O candidato Lula não tinha politicamente condições de definir (o nome) antecipadamente.

MV - O que o senhor espera que o perdedor faça?

Gerdau - O importante é que, seja quem for o perdedor, respeite o resultado. O processo democrático é ganhar e perder e aceitar o resultado.

MV - Como o senhor vê o desfecho da eleição ao governo estadual?

Gerdau - Está bastante indefinido. No primeiro turno, o Onyx (Lorenzoni) se saiu muito bem. No segundo turno, é difícil saber o peso que as oposições terão.

MV - Como ficam as ações de modernização e reformas após a eleição?

Gerdau - Nas ações de competitividade, temos trabalhado com todos os governos. Se eu me colocasse de forma radical de algum lado ou de outro, provavelmente passaria muitos anos sem trabalhar. Meu compromisso é com o Brasil, com um candidato ou com outro.