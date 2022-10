Novo Tudo Fácil abre em shopping do Zaffari em Porto Alegre

Porto Alegre ganha nesta quinta-feira (27) uma nova agência do Tudo Fácil, que reúne serviços público para os cidadãos. A unidade da Zona Norte passa a funcionar no Bourbon Wallig, na avenida Assis Brasil.

O governo estadual montou a estrutura após firmar acordo com a direção do grupo Zaffari, por meio da Airaz, que a gestora dos shoppings do grupo.

O Tudo Fácil fica no terceiro andar do Bourbon Wallig. No local, são ofertados serviços do Detran-RS, FGTAS/Sine, INSS, IPE Saúde, IPE Previdência e Procon.