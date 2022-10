Segurança sanitária de alimentos é tema de simpósio em Porto Alegre

Porto Alegre terá nesta sexta-feira (28) um evento focado em novidades e forte pegada técnica sobre sobre questões sanitárias envolvendo alimentos, desde regras para venda de produtos em segmentos como fiambreria de supermercados, até a preparação e conservação de ingredientes em restaurantes e outros tipos de serviços de alimentação. É a segunda edição do Simpósio Gaúcho de Segurança Sanitária de Alimentos.

O programa prevê elenco de palestrantes entre nomes reconhecidos no mercado do Rio Grande do Sul. O palco dos painéis será o auditório do Global, que integra o Tecnopuc, no campus da Pucrs. Ainda é possível se inscrever, mas as vagas já estão quase terminando