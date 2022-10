Shopping doa receita de estacionamento para ações de alerta ao câncer de mama

Três iniciativas de um dos shopping centers de Porto Alegre são contribuições relevantes para alerta, prevenção e cuidados sobre o câncer de mama. Dentro do calendário do Outubro Rosa, o Shopping Praia de Belas vai doar a receita do estacionamento desta quarta-feira (26) para o Instituto Camaleão, que é parceiro de um bate-papo sobre a doença nesta quarta-feira. Mostra de fotos com mulheres que enfrentam ou já tiveram câncer também pode ser conferida.

A partir das 19h, haverá painel aberto ao público, com mediação e participação de Flávia Maoli, presidente do Instituto Camaleão, do oncologista Alexei Peter dos Santos e da jornalista Alice Bastos Neves. O evento será no 3º piso do shopping.

Já o "Estacionou, Doou" ocorre durante todo o dia. Segundo o Praia de Belas, "toda a receita líquida do estacionamento deste dia será revertida para o Instituto Camaleão".

Dentro das ações, a exposição “Mais que um laço – Outubro Rosa” pode ser visitada até o dia 31 no empreendimento, também no 3º piso. A mostra fotográfica destaca mulheres que enfrentam ou já enfrentaram o câncer.

"Sabemos o quanto é importante para a sociedade difundir as informações sobre o combate ao câncer de mama", comenta a gerente de Marketing do Praia de Belas, Ângela Sosa, em nota.