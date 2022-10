Supermercado oferece cabine de telemedicina para clientes

A rede Monoprix, do grupo Casino, oferece uma cabine de telemedicina para os clientes da rede. O ponto, chamado de Tessan, foi instalado há um ano e fica na área das lojas com produtos voltados aos cuidados com a saúde. A cabine tem sistema de isolamento após ser fechada para garantir a privacidade. A coluna conheceu a cabine em uma das 300 lojas da rede, a que fica no Montparnasse, em Paris. A teleconsulta é de graça para todos que fazem parte do sistema de saúde francês. Até hoje, apenas 10 lojas do Monoprix. Veja como é a cabine pelo vídeo no QR Code.