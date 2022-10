> O Shopping Total ganha hoje uma academia. A Corpo & Alma vai reforçar o hub de saúde e educação que tem Faculdade Moinhos de Vento, Senac, Unimed e ATS Hospitalar. O investimento é de mais de R$ 5 milhões na academia do grupo que é do Vale do Taquari, onde tem cinco unidades. São 1,6 mil metros quadrados, estacionamento gratuito e espaço kids.

> A Renner de Cachoeira do Sul, cuja construção foi adiantada aqui na coluna, abriu na avenida Júlio de Castilhos, elevando a 55 unidades da marca no Estado. Este ano já são oito novas na rede gaúcha. O aporte foi de R$ 7,6 milhões, com área de vendas de 1.036 metros quadrados.

> Novo atacarejo da Comercial Zaffari, de Passo Fundo, vai entrar em operação. Desta vez, é a unidade do Stok Center, que vai abrir em Cachoeira do Sul em 8 de novembro. Antes, no dia 25 deste mês, inaugura a loja em Tramandaí. Com as duas novas e mais uma terceira que ainda vai entrar em operação, o grupo, segundo do setor no RS, soma cinco novas lojas este ano e 23 no total. Filial de Marau também estreia no mês que vem.

> Dica da coluna: vai rolar dia 25, no Co.nectar Hub (rua dos Andradas, 1234, 15º andar), em Porto Alegre. o painel "O lugar do varejo no digital", com Augusto Rocha, VP de Vendas e Marketing da Pmweb e co-fundador da Oto, ferramenta de CRM usada por grandes redes de varejo.