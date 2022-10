Comercial Zaffari marca data para abrir novo atacarejo; serão dois em 15 dias

Nova loja do atacarejo da Comercial Zaffari, de Passo Fundo, vai entrar em operação. Desta vez, a unidade do Stok Center vai abrir em Cachoeira do Sul, no Centro do Estado. A inauguração, informada nesta sexta-feira (21) pela varejista, será em 8 de novembro.

Antes, no dia 25 deste mês, estreia a loja em Tramandaí . Serão duas lojas novas em menos de 15 dias.

Com as duas novas e mais uma terceira que ainda vai entrar em operação, o grupo, segundo maior do setor supermercadista do Rio Grande do Sul, soma cinco novas lojas este ano. Em novembro, também abre a filial do Stok Center de Marau.