10 alertas para o mundo de alimentos e bebidas

No dia seguinte à Sial Paris, que encerrou nesta quarta-feira, já tem uma lista de ações que podem pautar tanto empresas que foram à maior feira francesa que foca em alimentos e bebidas, como para quem está no mercado brasileiro de olho nas mudanças e como dar conta da demanda. A Federação das Indústrias do RS (Fiergs) mapeou as principais contribuições da Sial recente, que vão de impactos no comportamento das pessoas, afetado pela pandemia- já que alimentar-se é mais que só comer, e a experiência conta muito - à busca por alimentos saudáveis, com aplicação para a saúde e alternativas para garantir segurança alimentar. O panorama pós-Sial tem ainda o contexto macroeconômico, com inflação em alta e que afeta economias ricas como parte da Europa, além de gargalos logísticos, ainda efeito da pandemia da Covid-19. "A imensa variedade de alternativas alimentares exigirá mais capacidade produtiva das indústrias e abrirá mais vagas qualificadas que serão difíceis de preencher. O investimento na educação profissional deverá estar atento para acompanhar esse ritmo e ajudar a diminuir essa lacuna", cita o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry, ao comentar as colaborações pós-Paris. A Fiergs foi responsável pela organização da comitiva brasileira, a maior até hoje na história da mostra. O gerente geral de operações do Senai-RS, com unidades dedicadas ao desenvolvimento de processos e melhoria em alimentos para empresas gaúchas, Márcio Basotti, diz que volta para casa com conceitos para serem conectados aos produtos e às necessidades que vão chegar à indústria e que vão além do produto, também nas embalagens, que influenciam na experiência. "Indústrias vão ter de ver como se adaptar (ao que vimos na Sial). Isso vai impactar o varejo, o que envolve até mesmo logística", conecta Boasotti. Já Roger Klafke, coordenador de Alimentos e Bebidas do Sebrae-RS, destaca que a feira foi contundente no pilar de produtos naturais. Além de orgânicos, o evento trouxe o tema das cadeias curtas (com menos intermediários entre campo e varejo final) para levar produtos mais frescos ao consumidores. "Tudo de olho na saudabilidade", diz Kafke. Outro tema, validado na lista de tópicos considerados pela Fiergs no pós-feira é a necessidade de que a comida deve ir além do sabor, "mas ter textura e dar prazer para quem está consumindo". Nesta edição da Sial foram 225 participantes do Brasil.

10 tópicos pós-Sial

1. A feira é de alimentos, mas mudanças de comportamentos estão afetando todas as áreas, da produção ao consumo. 2. Experiência é u m pilar do negócio, com foco em como satisfazer não só o paladar, mas todos os sentidos humanos. 3. A matriz alimentar está em transformação, com a evolução e crescimento do uso de planted based (baseada em plantas) como alternativa à proteína animal. Isso impacta na cadeia produtiva. 4. Alimentos atuam para melhorar ou manter a saúde. Bebidas funcionais, que repõem nutrientes, são uma aposta forte. 5. Com mais alternativas alimentares, as fábricas terão de ter capacidade produtiva e pessoal qualificadas para abastecer o mercado. 6. A cultura de "produtos saudáveis" exigirá revisão dos processos logísticos e até do uso de conservantes. A customização para dar conta dessas necessidades deve crescer. 7. A matéria-prima de fabricação de embalagens deve observar a sustentabilidade ambiental. 8. Novos modelos de negócios de entrega de produtos estarão disponíveis para atender os consumidores onde o maior desafio estará na disponibilidade e velocidade de entrega. 9. Sensores dentro de embalagens poderão ser realidade para avaliar a "validade" do produto no momento do consumo. 10. Impactos do modelo globalizado e efeitos climáticos exigem fazendas inteligentes. A agricultura de precisão é o setor mais maduro na cadeia do foodtech.

Empresas fazem roteiro técnico pela gastronomia de Paris

Grupo de pequenos empreendedores do Rio Grande do Sul conheceu negócios em Paris

SEBRAE-RS/DIVULGAÇÃO/JC

Na incursão de cinco dias em Paris, o grupo de pequenas empresas de alimentação e bebidas gaúchas, lideradas pelo Sebrae-RS com apoio da Fiergs, cumpriu um roteiro de visitas técnicas, entre empreendimentos de gastronomia na capital francesa, como boulangeries, pâtisseries, restaurantes e outras casas especializadas, além de conhecer um supermercado do grupo Casino, o Monoprix, e um polo de startups na área, o Smart Food Co. Na seção que passou por negócios de alimentação e pequenos varejos, montada pela Conceito Brazil, com profissionais brasileiros que atuam em Paris, entre os pontos visitados estavam a Maison Louvard, a galeria Lafayette, que tem uma área de gastronomia, onde fica o Le Bon Georges. A imersão serve para troca de informações e interações com os profissionais que estão à frente dos negócios. O coordenador de Alimentos e Bebidas do Sebrae-RS, Roger Klafke, explica que a agenda busca oportunidades para que os pequenos e micro empresários do Rio Grande do Sul possam ver grandes operações desde o supermercado, feira de inovação e lançamentos. "Ver o que aparece na feira e o que tem na gôndola é a forma de entender como o consumidor interage com os produtos", diz Klafke. Nas lojas gourmets, o grupo pôde conferir como é a relação de pequenas agroindústrias e pequenas confeitarias e restaurantes, além de conversar com empreendedores locais e ver como implementam as ações. "Isso traz um aprendizado prático enorme", acrescenta o coordenador. No Monoprix, foi interessante conhecer como a rede com mais de 300 lojas atua com orgânicos e outros itens, que cada vez são mais demandados pelos clientes, além de ter mudado as áreas onde ficam alimentos frescos para atender os clientes melhor.

Gaúchos aproveitam para diversificar produtos

Rafaela conheceu produtos de marca espanhola e quer importar para vender no Brasil

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC