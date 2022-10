Patrícia Comunello

> Comitiva gaúcha com mais de 40 integrantes, liderada pela Fiergs e com Sebrae-RS e Senai-RS e muitas empresas, teve duas visitas técnicas ontem. Uma delas ao Smart Food Co, polo de negócios puxado por startups para inovar em alimentos e negócios do setor. A outra foi em uma das lojas do Monoprix, um supermercado que tem departamentos e integra o grupo Casino (dono do Pão de Açúcar e Assaí no Brasil). No Monoprix, um bolo com a bandeira do Brasil (foto) na área de confeitaria deu as boas-vindas. Os gerentes e equipe que recepcionaram o grupo também tinham bandeirinha verde e amarela na roupa. Hoje é o último dia da missão em Paris, com reta final para conferir destaques da Sial.