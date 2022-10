Chef sai do interior gaúcho para fazer polenta servida na Sial Paris

Muita inovação, tendência e alta gastronomia passam pela Sial Paris, a maior feira de alimentos e bebida do mundo. Mas o que satisfaz os visitantes de um dos estandes brasileiros no evento é uma das comidas mais populares no Rio Grande do Sul e que é preparada por quem entende e acerta o ponto. Para servir polenta, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) "importa" um chef gaúcho.

Marcelo Bortolon vem de Marau, na região do Planalto, para dar conta da polenta servida no estande, que vem, claro, acompanhada de galeto, o autêntico, na forma de preparar. Bortolon tem cumprido o ritual há dez anos. Afasta-se alguns dias do negócio de gastronomia para a curta temporada em Paris, onde o ritmo de trabalho na cozinha não para.

"São 300 porções por dia ou seis quilos de polenta. Vamos usar 25 quilos de farinha de milho até o fim da Sial", conta o chef.

O presidente da ABPA, Ricardo Santin, diz que garantir o tipo de farinha adequado para a elaboração da polenta, como os "gringos" gostam, parte do staff da operação na feira se divide para trazer os quilos de farinha na mala de viagem.

"Aqui a gente encontra uma variedade que é mais grossa e não funciona para a polenta como conhecemos", justifica Santin. "E dá certo", garante o dirigente, sobre a entrada do insumo. A farinha entrou, mas alguns itens como mesas atrasaram devido à logística do fornecedor, afetado pela greve na área de combustíveis na França.

O chef começa a produção por volta das 10h. A panela grande que costuma ser usada nas festas da colônia está na cozinha. Marcelo vem já dez anos à feira e também atua em Anuga, na Alemanha, que ocorre no ano que não tem Sial. "A gente monta o prato com polenta, frango e saladinha. A galera adora e volta sempre", garante Bortolon.