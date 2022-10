Mega engarrafamento em Paris, mas para pegar trem na saída da Sial

A imagem vale por mil palavras e retrata uma das marcas registradas da Sial, a maior feira de negócios da França e a maior no mundo em inovação em alimentos e bebidas. A Sial 2022, que voltou a ser realizada em Paris, depois de quatro anos de jejum imposto pela pandemia de Covid-19, teve o primeiro dia fazendo jus a uma de suas marcas: o mega engarrafamento de participantes na saída para pegar os trens que conectam com o metrô da capital francesa.

O grande fluxo começa no fim do dia, antes mesmo do fechamento dos pavilhões, que ocorre às 18h30min. Visitantes, expositores e quem trabalha na feira se deslocam de diversos pavilhões para se dirigir à estação de trem do complexo Nord Villepinte, palco da Sial e maior centro de eventos e convenções do País, distante 20 quilômetros da área central de Paris.

A multidão toma todos os espaços na descida para o túnel onde ficam os postos de compra de bilhetes e as catracas para acessar a plataforma do transporte, que foca no nível do Nord Villepinte.

Quem já tem passagem segue um fluxo até as catracas. É inevitável um certo empurra-empurra, porque não há espaço entre as pessoas, que se movimentam lentamente como uma onda humana rumo ao destino comum. A colunista do Minuto Varejo acompanhou o fluxo e não registrou nenhuma confusão.

Depois, mesmo ultrapassando as catracas, é preciso esperar num brete contido pelos funcionários da empresa de transporte, até reduzir a lotação na plataforma. Quando o fluxo é liberado, nova onda e aglomeração se formam para se dirigir à área de embarque nos trens.

O sistema integra o RER, que é o trem que liga subúrbios e região metropolitana. É semelhante a um Trensurb, serviço que atende a Região Metropolitana de porto Alegre. O RER tem parte de trechos de superfície e parte subterrânea. Os trens conectam com o metrô que atende região central e bairros de Paris.

A feira, que ocorre a cada dois anos, teve a edição de 2020 suspensa pela pandemia. Este ano soma mais de 7 mil expositores de 120 países e deve atrair, até quarta-feira (19), mais de cem mil visitantes.