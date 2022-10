Gaúchas lideram presença do Sul no estande do Brasil na Sial

A área do Brasil na Sial, em Paris, maior feira de alimentos e bebidas do mundo, é bem maior do que em 2018, última edição antes da pandemia, e reúne mais de cem empresas em busca de mercados, entre veteranas e novatas. Do Rio Grande do Sul, são 13 entre as 26 da Região Sul, segundo a Federação das Indústrias do RS (Fiergs).

O presidente da Fiergs, Gilberto Petry, citou que o estande da ApexBrasil na Sial chama a atenção pela organização, evolução e organização.

"É tudo muito bem distribuído, com visual maravilhoso, e as empresas em seus estandes", listou Petry.

Além da área, há ainda expositores brasileiros em pavilhões como o dedicado à proteína, entre as de origem animal, e as plant based, quando são elaboradas a partir de vegetais.

Diante da aposta que as empresas fizeram para estar na feira, o presidente da Fiergs acredita que os expositores podem servir de exemplo para mais segmentos buscarem formas de estar na Sial.

"Tem muita empresa gaúcha e nova vindo", comemorou Petry. O dirigente admitiu que ainda não é suficiente e que mais negócios deveriam vir a feiras como a Sial. "A participação tem alto custo, mas quem vem tem subsídio como o da ApexBrasil", observou o presidente da Fiergs, que organiza a missão brasileira, com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) e Sebrae.

Petry, que circulou pela área do estande, conferiu a operação do estande da Peccin, de doces e chocolates, com sede em Erechim, no interior gaúcho, e que participa há dez edições da Sial.

"É um dos empresários que há mais tempo atua nesse tipo de produtos e está presente na Sial", comentou o presidente da federação, ao lado do presidente da indústria, Dirceu Pezzin.

O presidente da indústria comenta que faz questão de estar presente no estande para fazer a interlocução com distribuidores que vêm à feira.

"Fechamos uma venda de chocolates para a Arábia Saudita no primeiro dia", conta Pezzin.