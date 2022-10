Abiec reage a exigências de europeus para carne do Brasil: 'Vão nos remunerar para isso?''

A Sial Paris, maior feira de alimentos e bebidas do mundo, acentuou arestas entre europeus, principalmente a França, e a indústria de carnes do Brasil, maior exportadora global de proteína animal. Diante de medidas que dificultam mais vendas e estão ligadas ao tema ambiental, a direção da Associação Brasileira de Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) fez um provocação a respeito das exigências europeias:

"Eles vão nos remunerar para dar essas garantias, sendo que muitas já são dadas?", questionou o presidente da entidade, Antônio Carlos Camardelli, neste sábado (15), primeiro dia do evento que vai até quarta-feira (19) no complexo Nord Villepinte, a 20 quilômetros da área mais central da capital francesa. A Abiec tem um dos maiores estandes da Sial, com restaurante que assa a carne e serve a convidados.

As restrições englobam, por exemplo, a localização de algumas plantas. Também há itens no processo de comércio, o que gera mais pressão no setor, admite o dirigente.

"O mercado europeu é muito importante, só que a Europa nos judia desde 2008", lembrou o dirigente, referindo-se à manutenção de limitações, entre elas sobre origem de rebanhos bovinos e desconfiança sobre uso de áreas de desmatamento.

"Dentro dessa linha, a Europa e outros países precisam entender que o Brasil é um parceiro comercial", argumenta Camardelli, diante da política de restrições.

O "parceiro comercial" traduz, diz o dirigente, a postura frente aos mercados onde o setor atua. "Não vamos fazer disputa de produto no varejo. Nos Estados Unidos, preenchemos toda a cota de exportação nos primeiros 50 dias e estamos vendendo carne (matéria-prima) para a indústria, que usa para fazer hambúrgueres", descreve Camardelli.

Do lado dos franceses, pelo tom dos discursos na Sial deste ano, que voltou após jejum de quatro anos, já que a de 2020 foi afetada pela pandemia, as posições devem continuar pautadas por questões de meio ambiente, saudabilidade e outras ligadas à demanda dos consumidores por produtos veganos, o que afeta diretamente a produção pecuária.

A voz mais mordaz na defesa do mercado para a carne brasileira é do embaixador do Brasil na França, Carlos Alberto Franco França. "Acho que há muito discurso protecionista por trás dessa história de sustentabilidade", contrapôs o diplomata, que reagiu à cota do acordo Mercosul-União Europeia (UE), que limita as compras a 25 mil toneladas ao ano.

"Tem francês que quer me fazer crer que, para preenchermos a cota de 25 mil toneladas do acordo Mercosul-União Europeia (UE), vamos desmatar a Amazônia.

Camardelli, por outro lado, disse que há novos mercados a conquistar. "O Brasil hoje não acessa 40% do mercado importador mundial, entre eles Coreia do Sul, Japão, México e Taiwan. "Onde estão os grandes volumes e melhores preços médios", enumera o dirigente, indicando que entrar neste fluxo e ganhos está na agenda para 2023.

"As oportunidades são grandes. Brechas devido à Covid-19 e problemas na cadeiras de suprimento propiciam a aproximação, além de acréscimo de novos produtos em mercados já abertos", traça o presidente da Abiec.

A exportação em 2022, com fluxo até setembro, já superou os números de todo o 2021. A receita somou US$ 9 bilhões, ante US$ 8,5 bilhões do ano passado. "O fluxo deve chegar a US$ 12 bilhões este ano. Mesmo com as dificuldade de pós-guerra ou em meio a uma guerra, temos aumento de volume, preços e receita", contabiliza Camardelli.