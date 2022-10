Embaixador diz que restrições de franceses à carne do Brasil é protecionismo

Restrições de europeus a maior volume de importação de carne bovina brasileira, em função de exigências sobre origens de produção e vinculação com áreas desmatadas, gerou reações de autoridades e dirigentes brasileiros do setor em meio à Sial. O embaixador do Brasil na França, Carlos Alberto Franco França, fez manifestação mais contundente sugerindo que a postura francesa esconde protecionismo.

O tema ambiental é um dos pilares da política para alimentos pela relação com a sustentabilidade. França garantiu, ao falar com a imprensa após a estreia do estande do Brasil na feira, no sábado (15), que o código florestal do Brasil é seguido e citou que "as maiores queimadas foram no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva":

"Há muito discurso protecionista por trás dessa história de sustentabilidade".

Na Sial, organização do evento e representantes do governo francês, como o ministro da Agricultura e Soberania Alimentar, Marc Fesneau, colocam a sustentabilidade como pilar do desafio de produzir alimentos para o mundo e uma população de quase 10 bilhões de pessoas, projetada para 2050.

O diplomata afirmou que "há muita narrativa do lado de quem critica", ao responder a questionamentos da imprensa no estande do Brasil na feira:

"Todo mundo sabe que o nosso Código Florestal é rígido, foi assinado há dez anos e foi aplaudido - e a senhora (referindo-se a uma das jornalistas) sabe quem estava no governo -, e hoje o código é criticado. Por quê? Acham que o código mudou, mas não mudou. O código está aí garantindo que o Brasil seja dono da maior reserva florestal do planeta. A reserva continua aí".

Indagado sobre como a representação diplomática prova que o código é aplicado, o embaixador reagiu dizendo que "é, claro, é aplicado, e todo mundo sabe disso".

França citou que o Brasil produz 11,5 milhões de toneladas de carne e é o maior exportador mundial do setor, com 2,5 milhões de toneladas.

"Tem francês que quer me fazer crer que, para preenchermos a cota de 25 mil toneladas do acordo Mercosul-União Europeia (UE), vamos desmatar a Amazônia. Ou seja, não desmatamos produzindo 11,5 milhões de toneladas, mas vamos desmatar, acrescentando 25 mil toneladas. Não tem o menor sentido. Produzimos 11,5 milhões de toneladas e a floreta está aí de pé.

Sobre dados que garantiriam que o código é cumprido, o embaixador citou explicação que fez em 2019, quando houve grande incêndio:

"Até parece que o presidente (Jair) Bolsonaro está com uma caixa de fósforo tacando fogo na floresta. O pior incêndio deste século aconteceu em 2005, quando o presidente era Luiz Inácio Lula da Silva, dito pela Nasa".

"Falei isso, e todos os jornalistas daqui da França ficaram caladinhos e sabe por quê? Porque Lula é o chuchu da imprensa, é o queridinho da imprensa", elevou o tom.

O embaixador ainda sugeriu falta de coerência sobre a cobrança na área ambiental do Brasil, na produção de carne, e a intenção de países como França e Alemanha de voltar ao plantio de florestas para uso da madeira para carvão destinado à matriz energética.

A medida é buscada pelos países devido aos impactos da guerra Ucrânia e Rússia para o abastecimento de gás oriundo da Rússia. O temor é de redução na oferta no inverno.