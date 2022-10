Com missão recorde na Sial, Brasil quer ampliar venda de alimentos à Europa

Antes mesmo de começar, a maior feira em inovação e tecnologia de alimentos e bebidas no mundo, a Sial 2022, em Paris, desafia produtores brasileiros a ampliar as vendas com mais valor agregado e dentro de segmentos como orgânicos e saudáveis. Aliás, estes temas e mais segurança alimentar em meio ao aumento da fome no mundo.

A comitiva de mais de cem empresas do Brasil este na França é a maior na história da feira, diz a Confederação Nacional da Indústria (CNI). A projeção da entidade, com base em estimativas dos empresários, é que o volume de negócios chegue a R$ 200 milhões em contratos de venda, basicamente exportações.

Rodadas de negócios que totalizam 27 encontros, previamente agendados com potenciais clientes no Exterior, devem ser a maior fonte de mais fluxo.

Em evento com a comitiva de mais de cem pessoas, entre empresas e integrantes de entidades como Confederação Nacional da Indústria, Sebrae e Fiergs, na noite desta sexta-feira (14) no Hotel Kyatt Regency, horário de Paris (cinco horas à frente do fuso de Brasília), foi destacada a maior presença brasileira na história da feira e demandas de mais ações governo com a área diplomática, como a Embaixada em Paris.

A Sial vai até dia 19 no complexo do Nord Villepinte, reunindo mais de 7 mil expositores de todos os continentes e que deve atrair mais de 100 mil visitantes.

"A expectativa é internacionalizar ainda mais as empresas brasileiras", reforça Andrade. O grupo tem desde startups até grandes indústrias.

Sobre exigências e novos padrões colocados para vender aos europeus, o presidente da CNI citou que as medidas não atingem apenas alimentos. "As empresas sabem que têm de se ajustas e ainda atender as demandas dos consumidores, que está ficando cada vez exigente nas áreas social, meio ambiente e governança, que está ligado ao tema da ESG.

O presidente da Fiergs, Gilberto Petry, reforçou que há um mercado a buscar, citou a safra de grãos projetada para ser de 314 milhões de toneladas em 2022-2023 e ponderou que as exigências europeias precisam ser relativizadas na conjuntura econômica, com pressões e escassez ligadas a uma guerra, o do conflito Rússia e Ucrânia.

"Temos muito a oferecer", afirmou, e comentou a respeito de oportunidades e demandas apresentados em estudo durante o evento, entre elas em orgânicos, plant based (baseados em plantas) e saudabilidade.

"Tudo (exigências) quando a economia mundial funciona bem. Se tem problema, vale quem tem para oferecer, como é o caso do fornecimento do gás para a Europa. Está tudo muito bonito agora porque está quente, quando começar a esfriar vão pensar duas vezes sobre as sanções contra a Rússia", opinou Petry.

O dirigente gaúcho acredita que as empresas devem seguir as regras em relação aos alimentos, "se der para fazer tudo direitinho, se não tiver como, quando a população tem fome, vai o que tem".

O Brasil vai colher 314 milhões de toneladas em 2022-2023 de safra de grãos, lembrou Petry. "Vai ser a terceira maior do mundo, vai perder apenas para China, Estados Unidos e Índia", valoriza o gaúcho.

O dirigente industrial observou que há barreiras colocadas na Europa. A França é o maior produtor de alimentos da Europa, exemplificou. "O Brasil tem condições de exportar, e o Rio Grande do Sul tem mais habilidade de vender produtos prontos para cá."